Mostre spettacoli e ospiti d' eccezione | Lucca Junior compie 20 anni

Lucca, 14 ottobre 2025 - È partito ufficialmente il conto alla rovescia per Lucca Comics & Games 202 5, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. A meno di due settimane dal via, questa mattina al Teatro del Giglio si è tenuta la conferenza stampa dedicata a Lucca Junior, la sezione del festival pensata per bambini e famiglie che quest’anno, pensate, spegne ben venti candeline. Lucca Junior si conferma cuore pulsante della manifestazione, con attività, mostre e incontri gratuiti al Real Collegio – Family Palace, che per cinque giorni si trasformerà in un luogo magico. La presentazione, moderata dal direttore del festival Emanuele Vietina, ha visto la partecipazione dell’assessore Simona Testaferrata, di Nicola Lucchesi di Lucca Crea e di numerose scuole del territorio lucchese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mostre, spettacoli e ospiti d'eccezione: Lucca Junior compie 20 anni

