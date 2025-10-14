La Federazione russa ha di recente annunciato l’inizio ufficiale della fase di sperimentazione del nuovo Yak-130M, variante profondamente aggiornata del noto addestratore avanzato Yak-130. Il velivolo, costruito presso il sito produttivo di Irkutsk sotto la supervisione della United Aircraft Corporation e della holding statale Rostec, è attualmente sottoposto a prove a terra e in volo. Accanto a questo primo esemplare, altri due velivoli sono in fase di assemblaggio, a testimonianza della volontà di accelerare il programma e tradurlo in una capacità operativa concreta. Il progetto nasce con l’intento di evolvere un aeromobile già ampiamente collaudato e diffuso a livello internazionale, trasformandolo in una piattaforma capace di svolgere non solo funzioni addestrative, ma anche missioni di combattimento leggero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mosca svela lo Yak-130M: così rilancia il suo caccia “low cost” contro l’Occidente