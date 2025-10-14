Morto Stefano &#8216;Luigi' Cena il giostraio pestato da un gruppo di ragazzi alla sagra dell'uva a Capena

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ce l'ha fatta Stefano 'Luigi' Cena, giostraio di 64 che nella notte tra domenica e lunedì 6 ottobre è stato coinvolto in una rissa scoppiata alla sagra dell'Uva di Capena, vicino Roma. È deceduto dopo quattro giorni di coma. I carabinieri indagano sui filmati delle telecamere di sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

morto stefano amp8216luigi cenaÈ morto il giostraio pestato dal branco alla sagra del vino di Capena - Sul caso adesso indagano i carabinieri coordinati dalla procura. Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Stefano Amp8216luigi Cena