Morto Stefano ‘Luigi' Cena il giostraio pestato da un gruppo di ragazzi alla sagra dell'uva a Capena
Non ce l'ha fatta Stefano 'Luigi' Cena, giostraio di 64 che nella notte tra domenica e lunedì 6 ottobre è stato coinvolto in una rissa scoppiata alla sagra dell'Uva di Capena, vicino Roma. È deceduto dopo quattro giorni di coma. I carabinieri indagano sui filmati delle telecamere di sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
