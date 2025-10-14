Morto Stefano Cena massacrato da un gruppo di ragazzini | l’agonia è durata giorni

È morto a causa delle ferite riportate Stefano ‘Luigi’ Cena, il giostraio di 64 anni vittima di un violento pestaggio avvenuto nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre a Capena, nella città metropolitana di Roma, durante i festeggiamenti per la sagra dell’uva. Ricoverato in condizioni disperate al Sant’Andrea, Cena è entrato in coma il 10 ottobre. È deceduto dopo quattro giorni di sofferenze. Le prime informazioni riferivano di una rissa fra giostrai e ragazzi del luogo che sembrava essersi conclusa senza feriti gravi. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulle indagini, ma stando a quanto appreso da Fanpage. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Morto Stefano Cena, massacrato da un gruppo di ragazzini: l’agonia è durata giorni

Argomenti simili trattati di recente

Lutto ai Quartieri Spagnoli, è morto il ristoratore Stefano Preziosi - https://nap.li/4m7o - facebook.com Vai su Facebook

#Stefano Bartolomei, autopsia sul corpo del 49enne morto in sella alla sua Yamaha travolta da un'auto che ha svoltato per sorpassare - X Vai su X

È morto il giostraio pestato dal branco alla sagra del vino di Capena - Sul caso adesso indagano i carabinieri coordinati dalla procura. Come scrive romatoday.it

Stefano Cena, il giostraio picchiato a sangue è morto: il branco che lo ha aggredito non voleva pagare il biglietto - Nove persone era state denunciate per il pestaggio avvenuto la notte tra il 5 e il 6 ottobre. Da today.it

Capena, morto Stefano Luigi Cena, il giostraio picchiato a sangue alla sagra dell'uva da un gruppo di bulli - Era stato pestato da un branco di giovani dopo aver chiesto loro di pagare il biglietto per salire su una giostra. Segnala msn.com