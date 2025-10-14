Morto per l’amianto risarcita la famiglia
La Spezia, 14 ottobre 2025 – “Gli elementi consentono di ipotizzare, con elevata probabilità o quantomeno qualificata, che nel periodo biennale di ferma militare il defunto sia stato esposto a fibre di amianto in quanto adibito a lavorazioni svolte in ambienti nei quali il minerale era presente in forma potenzialmente aero-disperdibile”. Con queste motivazioni, desunte dalla ctu del perito nominato dal tribunale, il giudice ha condannato il ministero della Difesa e la Marina militare a corrispondere ai famigliari di un ex militare morto a causa di un mesotelioma pleurico, non solo l’assegno una tantum di 200mila euro previsto dalla legge sulle vittime del dovere, ma anche due vitalizi da 1033 e da 500 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
