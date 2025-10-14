Castiglione Del Lago (Perugia), 14 ottobre 2025 – Mentre la Procura di Perugia è in attesa delle ulteriori verifiche sul tragico incidente costato la vita ad Anton Lyubeev, il 27enne estone ritrovato nel Lago Trasimeno dopo essere caduto da un gommone su cui viaggiava con due amici, sulla sponda del lago si consuma il dramma della madre. Giunta in Umbria per il riconoscimento, la donna attende di poter riportare la salma del figlio a casa. In un gesto di commovente addio, in questi giorni, ha deposto una foto del ragazzo sul lungolago accendendo candele e lumicini. Un ultimo simbolico saluto è stato dato anche con un pallone calciato in acqua, a ricordare la grande passione sportiva di Anton. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto nel lago a 27 anni dopo la caduta dalla barca. L’addio della madre