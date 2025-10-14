Morto nel lago a 27 anni dopo la caduta dalla barca L’addio della madre
Castiglione Del Lago (Perugia), 14 ottobre 2025 – Mentre la Procura di Perugia è in attesa delle ulteriori verifiche sul tragico incidente costato la vita ad Anton Lyubeev, il 27enne estone ritrovato nel Lago Trasimeno dopo essere caduto da un gommone su cui viaggiava con due amici, sulla sponda del lago si consuma il dramma della madre. Giunta in Umbria per il riconoscimento, la donna attende di poter riportare la salma del figlio a casa. In un gesto di commovente addio, in questi giorni, ha deposto una foto del ragazzo sul lungolago accendendo candele e lumicini. Un ultimo simbolico saluto è stato dato anche con un pallone calciato in acqua, a ricordare la grande passione sportiva di Anton. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Malore durante l’immersione: chi era il sub-recordman morto a Su Gologone A settembre scorso riuscì a toccare i 264,8 metri nel lago di Garda - facebook.com Vai su Facebook
Morto nel lago a 27 anni dopo la caduta dalla barca. L’addio della madre - Le indagini della Procura, uno degli amici indagato per omicidio nautico ... Si legge su lanazione.it
Ragazzo di 27 anni trovato morto a bordo piscina nell'hotel in cui lavorava: è giallo - Il corpo nudo di un ragazzo di 27 anni è stato trovato a bordo piscina, nell'hotel in cui lavorava, nella mattinata di domenica 28 settembre. Da leggo.it
Trovato morto nudo in piscina a 27 anni, dramma nell’hotel di Capaccio Paestum - L'uomo è stato ritrovato a bordo piscina questa mattina ... Riporta fanpage.it