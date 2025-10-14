Morto il motociclista travolto a Verderio | aveva 54 anni
Verderio (Lecco), 14 ottobre 2025 – È morto il motociclista di 54 anni di Madone, provincia di Bergamo, che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Verderio. Era ricoverato in ospedale, al San Gerardo di Monza, in condizioni estremamente critiche, che sono ulteriormente peggiorate nel corso della serata e della nottata, fino a provocarne il decesso. L' automobilista con cui si è scontrato, un 44enne del posto, è ora indagato per omicidio stradale e la sua macchina, una Dr 5, sotto sequestro. L’incidente. L'incidente è successo all'incrocio tra via Caduti della Libertà e via Fedele Zamparelli, ex Verderio Inferiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
