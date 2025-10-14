Tempo di lettura: 2 minuti È iniziata alle 9 e si è concluso poco dopo le 13 l’ esame autoptico sul corpo di Anthony Ihaza Ehogonoh, il 35enne deceduto lo scorso 6 ottobre a Napoli, dopo essere stato neutralizzato con un taser perché in evidente stato di alterazione. Secondo quanto si è appreso è stata anche disposta la restituzione della salma alla famiglia per i funerali che si dovrebbero tenere nei prossimi giorni. La Procura di Napoli (il sostituto procuratore Barbara Aprea, magistrato in forza alla IV sezione coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone ) alcuni giorni fa, come atto dovuto, ha iscritto cinque carabinieri nel registro degli indagati per il reato di eccesso colposo nell’ uso legittimo delle armi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Morto dopo taser a Napoli, conclusa l'autopsia