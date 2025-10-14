Morto D' Angelo il cantante aveva 51 anni

Richmond, 14 ottobre 2025 – Il mondo della musica mondiale è in lutto: è morto a soli 51 anni D’Angelo, notissimo cantante neo-soul. Michael Eugene D’Angelo Archer è stato uno dei pionieri di questo genere e uno dei protagonisti della scena r’n’b internazionale. Su Spotify il suo profilo ha a oggi circa 2 milioni di ascoltatori mensili e le sue canzoni che hanno avuto il maggior successo sono ‘Lady’, con quasi 91 milioni e mezzo di ascolti in streaming, ‘Brown Sugar’ con quasi 82 milioni, ‘Untitled (How does it feel)’ con quasi 72 milioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto D'Angelo, il cantante aveva 51 anni

