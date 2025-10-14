Morto D' Angelo il cantante aveva 51 anni

Quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Richmond, 14 ottobre 2025 – Il mondo della musica mondiale è in lutto: è morto a soli 51 anni D’Angelo, notissimo cantante neo-soul. Michael Eugene D’Angelo Archer è stato uno dei pionieri di questo genere e uno dei protagonisti della scena r’n’b internazionale. Su Spotify il suo profilo ha a oggi circa 2 milioni di ascoltatori mensili e le sue canzoni che hanno avuto il maggior successo sono ‘Lady’, con quasi 91 milioni e mezzo di ascolti in streaming, ‘Brown Sugar’ con quasi 82 milioni, ‘Untitled (How does it feel)’ con quasi 72 milioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

morto d angelo il cantante aveva 51 anni

© Quotidiano.net - Morto D'Angelo, il cantante aveva 51 anni

News recenti che potrebbero piacerti

morto d angelo cantanteÈ morto il cantante statunitense D’Angelo - Il cantante e musicista statunitense D’Angelo, conosciuto per essere stato uno degli artisti più innovativi della musica soul e R&B degli ultimi decenni, è morto a 51 anni. ilpost.it scrive

morto d angelo cantanteMorto D'Angelo, il cantante aveva 51 anni - L’annuncio della famiglia: “Abbiamo il cuore spezzato, se ne è andato dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro” ... Riporta quotidiano.net

morto d angelo cantanteÈ morto D’Angelo, pioniere del neo-soul - Figura chiave della scena r&b contemporanea, autore di album fondamentali come ‘Brown Sugar’, ‘Voodoo’ e ‘Black Messiah’ ... Da rollingstone.it

Cerca Video su questo argomento: Morto D Angelo Cantante