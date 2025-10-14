Morto D' Angelo il cantante aveva 51 anni | era il padre del neo-soul

Richmond, 14 ottobre 2025 – Il mondo della musica mondiale è in lutto: è morto a soli 51 anni D’Angelo, notissimo cantante neo-soul. Michael Eugene D’Angelo Archer è stato uno dei pionieri di questo genere e uno dei protagonisti della scena r’n’b internazionale. Su Spotify il suo profilo ha a oggi circa 2 milioni di ascoltatori mensili e le sue canzoni che hanno avuto il maggior successo sono ‘Lady’, con quasi 91 milioni e mezzo di ascolti in streaming, ‘Brown Sugar’ con quasi 82 milioni, ‘Untitled (How does it feel)’ con quasi 72 milioni. Un nome leggendario, un artista che ha ispirato con la propria musica moltissimi artisti in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto D'Angelo, il cantante aveva 51 anni: era il padre del neo-soul

