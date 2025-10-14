Morto Angelo Valente leggenda della Kickboxing italiana Il ricordo di Elisabetta Canalis | Grazie per il coraggio che mi hai dato

Ha trasformato uno sport di nicchia in una disciplina conosciuta, come riesce solo ai grandi: la kickboxing italiana perde il suo simbolo, Angelo Valente. Malato da diversi anni, è morto a 51 anni a Milano. Quattro volte campione del mondo di kickboxing, era diventato un’icona del ring: i suoi match riempivano il Palalido di Milano. Ha vinto anche tanti titoli italiani e ha combattuto perfino due match di boxe da professionista nei pesi medi, vincendoli entrambi: correva l’anno 2006. A inizio Millennio era una dei volti nei galà “Kickboxing Superstar”, il suo apice di notorietà. Oltre a essere un leggendario kickboxer, Valente è diventato poi un ottimo organizzatore: ha fondato KickAndPunch nel 2012, capace di richiamare campioni italiani ed europei, ma anche alcuni grandi internazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto Angelo Valente, leggenda della Kickboxing italiana. Il ricordo di Elisabetta Canalis: “Grazie per il coraggio che mi hai dato”

