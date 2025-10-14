Morto Angelo Valente leggenda della kickboxing | il commosso addio di Elisabetta Canalis
È morto a 51 anni Angelo Valente, campione di kickboxing e allenatore di tanti vip. Malato dal 2015, era un punto di riferimento per lo sport e per chi lo conosceva. Elisabetta Canalis lo ha ricordato sui social con parole commosse: "Questa è dura amico mio. Rileggo i tuoi messaggi e guardo i nostri video mentre piango e rido allo stesso tempo. Scrivere 'eri' non è sopportabile. Grazie per quello che mi hai insegnato e per il coraggio che mi hai dato. Mi mancherai tantissimo Angelo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
