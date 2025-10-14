Morto Angelo Valente il dolore di Elisabetta Canalis | Ti racconto a chi non ti ha conosciuto

A soli 51 anni è morto Angelo Valente. Il quattro volte campione del mondo di kickboxing e figura simbolo degli sport da combattimento italiani dal 2015 si stava curando per una malattia. Da atleta aveva vinto anche numerosi titoli italiani tra kickboxing, savate e full contact, oltre a disputare. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Saverio Angelo Spina, 65 anni, e Antonietta Aluotto, 57, sono morto dopo lo schianto tra la loro moto e un'auto. L'impatto è stato violentissimo: la donna è morta sul colpo, mentre l'uomo poco dopo. Entrambi erano uniti dalla passione per le motociclette - facebook.com Vai su Facebook

È morto Donato D'Angelo. La Basilicata perde uno dei suoi migliori enologi e produttori - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/vino/morto-donato-dangelo-basilicata/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=176002 - X Vai su X

Morto Angelo Valente, il dolore di Elisabetta Canalis: "Ti racconto a chi non ti ha conosciuto" - Il quattro volte campione del mondo di kickboxing e figura simbolo degli sport da combattimento italiani dal 2015 si stava curando per una malattia. Si legge su today.it

Morto Angelo Valente, leggenda della Kickboxing italiana. Il ricordo di Elisabetta Canalis: “Grazie per il coraggio che mi hai dato” - Il commovente ricordo di Elisabetta Canalis: "Grazie per il coraggio che mi hai dato" ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Angelo Valente, morto campione di kickboxing: aveva 51 anni - La sua palestra alle porte di Milano, era diventata un punto di riferimento per atleti e vip: da Vieri a Maldini, da Sfera Ebbasta a Elisabetta ... Secondo tg24.sky.it