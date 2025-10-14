A 51 anni se ne va un grande maestro dello sport da combattimento in Italia: 4 volte campione del mondo di kick, nella sua palestra allenava vip, ragazzi e gente comune. Il messaggio commosso di Elisabetta: "Scrivere eri è insopportabile, grazie per il coraggio che mi hai dato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morto Angelo Valente, icona della kickboxing: ha insegnato a combattere a Sfera, Canalis, Camarda...