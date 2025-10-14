Morto a 51 anni D’Angelo addio al genio del neo-soul che rivoluzionò il R&B

(Adnkronos) – È morto a 51 anni Michael Eugene Archer, in arte D'Angelo, pioniere del neo-soul e voce tra le più intense e iconiche del rythm and blues contemporaneo. La sua famiglia ha annunciato la scomparsa con un comunicato che ne conferma il decesso a causa di un cancro, senza specificare il luogo. "La stella .

