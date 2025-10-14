Morti sul lavoro 48enne perde la vita sommerso dalla terra in una cava a Macerata A Catania operaio precipita da 4 metri

Stava lavorando in una cava quando uno smottamento ha travolto l’escavatore sul quale si trovava. Questa la morte di Francesco Broda, 48 anni, operaio di Monte San Giusto (Macerata), in un’azienda che si trova in contrada Fonte Lepre a Corridonia. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per cercare di estrarre il corpo. Le operazioni tuttavia sono durate circa dieci ore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori sanitari, che non hanno che potuto constatare il decesso. Lavorava per una ditta esterna. Broda è rimasto sepolto dalla terra nella vasca di decantazione di fanghi dove stava lavorando. 🔗 Leggi su Open.online