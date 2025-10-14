Morti sospette in India allarme Oms per sciroppi contaminati | richiamo e stop produzione

(Adnkronos) – L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha diffuso un alert su tre "medicinali liquidi orali", sciroppi "contaminati, identificati in India e segnalati" all'agenzia Onu "l'8 ottobre 2025". I prodotti contengono principi attivi comunemente usati per alleviare i sintomi del raffreddore, dell'influenza o della tosse e la Central Drugs Standard Control Organization (Cdsco) dell'India ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

’! Domenica 19 ottobre Ore 18:00 Honey O’Donahue, giovane investigatrice privata di provincia, si ritrova coinvolta in un'indagine su morti sospette, collegando gli eventi a una chiesa locale. Una dark comedy che mescola mistero e umo - facebook.com Vai su Facebook

Istologico ricevuto dopo 8 mesi, Maria Cristina Gallo e altre 2 morti sospette: i referti bloccati erano 3300 - X Vai su X

Morti sospette in India, allarme Oms per sciroppi contaminati: richiamo e stop produzione - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha diffuso un alert su tre "medicinali liquidi orali", sciroppi "contaminati, identificati in India e segnalati" all'agenzia Onu "l'8 ottobre 2025". Come scrive adnkronos.com

Piogge e inondazioni, oltre 60 morti in Nepal e India - Le frane causate dalle forti piogge cadute nella notte tra ieri e oggi nella regione di Darjeeling, nel nord- Segnala ansa.it

India, crolla un palazzo a Palghar: morti e dispersi - Il 27 agosto, a Palghar, in India, un edificio è crollato causando numerosi morti e diversi dispersi. Segnala tg24.sky.it