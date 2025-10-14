Morte Emanuele Scieri | Cassazione conferma condanne per i due ex para’

Condanne confermate per gli ex caporali della Folgore, Alessandro Panella e Luigi Zabara, accusati di omicidio volontario in concorso per la morte di Emanuele Scieri, il 26enne allievo paracadutista della brigata Folgore trovato cadavere ai piedi di una torre di prosciugamento dei paracadute il 16 agosto 1999 nella caserma 'Gamerra' di Pisa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Morte Emanuele Scieri: Cassazione conferma condanne per i due ex para’

