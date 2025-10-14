Morte Emanuele Scieri | Cassazione conferma condanne per i due ex para’

Firenzepost.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condanne confermate per gli ex caporali della Folgore, Alessandro Panella e Luigi Zabara, accusati di omicidio volontario in concorso per la morte di Emanuele Scieri, il 26enne allievo paracadutista della brigata Folgore trovato cadavere ai piedi di una torre di prosciugamento dei paracadute il 16 agosto 1999 nella caserma 'Gamerra' di Pisa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

morte emanuele scieri cassazione conferma condanne per i due ex para8217

© Firenzepost.it - Morte Emanuele Scieri: Cassazione conferma condanne per i due ex para’

News recenti che potrebbero piacerti

morte emanuele scieri cassazioneMorte di Emanuele Scieri, diventano definitive le condanne per i due "nonni" parà - Per i due ex caporali della Folgore Alessandro Panella e Luigi Zabar, accusati di omicidio volontario in concorso, la Cassazione ha confermato la condanna a 22 anni di reclusione per Panella e a 9 ann ... msn.com scrive

morte emanuele scieri cassazioneFurono i due parà a far morire Emanuele Scieri, la cassazione conferma le condanne - Il cadavere dell'allievo paracadutista originario di Siracusa venne rinvenuto nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto del 199 ... Come scrive rainews.it

morte emanuele scieri cassazioneCaso Scieri, Cassazione conferma condanne per i due ex caporali - (Adnkronos) – Diventano definitive le condanne per gli ex caporali della Folgore Alessandro Panella e Luigi Zabara, accusati di omicidio volontario in concorso per la morte di Emanuele Scieri, il 26en ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Morte Emanuele Scieri Cassazione