Morte di Ramy Elgaml negata la terza perizia sull’incidente mortale
Milano, 14 ottobr 2025 – È stata respinta la richiesta della Procura di Milano di una perizia in incidente probatorio sul caso della morte il 24 novembre 2024 di Ramy Elgaml, 19enne che era in sella allo scooter guidato dall' amico Fares Bouzid i e inseguito per 8 chilometri dai carabinieri. Lo ha deciso la gip Maria Idria Gurgo di Castelmenardo. Dopo la chiusura indagini per omicidio stradale per Bouzidi e il carabiniere che guidava l'ultima auto, le consulenze agli atti, a detta dei pm, non consentivano “di addivenire ad una ricostruzione univoca”. Per la gip, la Procura non ha chiarito questo punto e l'eventuale perizia può essere anche effettuata nel processo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dritto e rovescio. . "Non esiste che un poliziotto insegua un ragazzo su uno scooter senza casco!" Adam, sostenitore della colpevolezza delle forze dell'ordine per la morte di Ramy a #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook
"I Carabinieri sono colpevoli e devono pagare!" Adam, sostenitore della colpevolezza delle forze dell'ordine per la morte di Ramy a #drittoerovescio Vai su X
Morte di Ramy Elgaml, negata la terza perizia sull’incidente mortale - La gip respinge la richiesta della Provura di Milano: l’amico Fares Bouzidi e il carabiniere alla guida dell’auto verso il processo per omicidio stradale ... Si legge su ilgiorno.it
Perché è stata respinta la richiesta di perizia della Procura di Milano sulla morte di Ramy Elgaml - È stata respinta la richiesta della Procura di Milano di svolgere una nuova perizia sul caso di Ramy Elgaml, il 19enne morto a novembre 2024 dopo un inseguimento ... fanpage.it scrive
Caso Ramy, gip respinge la richiesta di perizia dei pm - E' stata respinta la richiesta della Procura di Milano di una perizia in incidente probatorio sul caso della morte il 24 novembre 2024 di Ramy Elgaml, 19enne che era in sella allo scooter guidato dall ... Riporta ansa.it