Morte di Ramy Elgaml negata la terza perizia sull’incidente mortale

Milano, 14 ottobr 2025 – È stata respinta la richiesta della Procura di Milano di una perizia in incidente probatorio sul caso della morte il 24 novembre 2024 di Ramy Elgaml, 19enne che era in sella allo scooter guidato dall' amico Fares Bouzid i e inseguito per 8 chilometri dai carabinieri. Lo ha deciso la gip Maria Idria Gurgo di Castelmenardo. Dopo la chiusura indagini per omicidio stradale per Bouzidi e il carabiniere che guidava l'ultima auto, le consulenze agli atti, a detta dei pm, non consentivano “di addivenire ad una ricostruzione univoca”. Per la gip, la Procura non ha chiarito questo punto e l'eventuale perizia può essere anche effettuata nel processo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

