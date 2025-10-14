Morte di Paolo Taormina la confessione di Maranzano | Mi sfidava gli ho sparato
(Adnkronos) – "'Non mi stuzzicare perché lo sai che ce l’ho con te'. Lui se n'è fregato e mi parlava in maniera agitata, mi ha rimproverato. Abbiamo litigato e gli ho sparato". Ecco la confessione di Gaetano Maranzano, il 28enne palermitano, reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso sabato notte davanti al suo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
