Morte di Paolo Taormina la confessione di Maranzano | Mi sfidava gli ho sparato

Periodicodaily.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "'Non mi stuzzicare perché lo sai che ce l’ho con te'. Lui se n'è fregato e mi parlava in maniera agitata, mi ha rimproverato. Abbiamo litigato e gli ho sparato". Ecco la confessione di Gaetano Maranzano, il 28enne palermitano, reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso sabato notte davanti al suo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

morte paolo taormina confessioneLa madre di Paolo Taormina commentava la strage di Monreale: "Buttare la chiave di chi uccide" - Mesi prima dell'omicidio del figlio, la madre di Paolo Taormina commentava la strage di Monreale, vicino Palermo, condannando la violenza tra giovani ... Lo riporta virgilio.it

morte paolo taormina confessionePaolo Taormina, l’omicidio fuori dal pub forse non è stata solo una lite: l’ipotesi di un’esecuzione - Il colpo di pistola alla nuca, che l’assassino ha confessato di avere esploso, ha la drammaticità ... Come scrive ilmattino.it

morte paolo taormina confessionePaolo Taormina, giovedì i funerali: aperta la camera ardente, l'autopsia conferma la morte per un colpo di pistola - Autopsia conferma: colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata alla nuca; sospettato confessa, Palermo in lutto e funerali giovedì in cattedrale ... Secondo lasicilia.it

