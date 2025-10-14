Morte di Mario Paciolla il consiglio comunale di Napoli chiede commissione parlamentare di inchiesta
Il consiglio comunale di Napoli approva all'unanimità la richiesta di una commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Mario Paciolla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Verità e giustizia per Mario Paciolla Approvato all’unanimità in Consiglio regionale, l’Ordine del Giorno che ho proposto per sostenere la richiesta di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Mario Paciolla. Mario era un giovane napoletano, - facebook.com Vai su Facebook
Morte di Mario Paciolla, il consiglio comunale di Napoli chiede commissione parlamentare di inchiesta - Il consiglio comunale di Napoli approva all'unanimità la richiesta di una commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Mario Paciolla ... Segnala fanpage.it
Consiglio regionale della Campania: «Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Paciolla» - con il quale si chiede di costituire una commissione parlamentare d'inchiesta per contribuire a fare luce sulle responsabilità relative alla morte del cooperante napoletano, giornalista ed attivista p ... Scrive ilroma.net
A Napoli corteo per Mario Paciolla a 5 anni dalla morte: “Chiediamo ancora verità e giustizia” - Oggi, a 5 anni dalla morte, un corteo a Napoli chiede ancora verità e giustizia, soprattutto dopo ... Secondo fanpage.it