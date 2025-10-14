Morte di Mario Paciolla il consiglio comunale di Napoli chiede commissione parlamentare di inchiesta

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale di Napoli approva all'unanimità la richiesta di una commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Mario Paciolla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

morte mario paciolla consiglioMorte di Mario Paciolla, il consiglio comunale di Napoli chiede commissione parlamentare di inchiesta - Il consiglio comunale di Napoli approva all'unanimità la richiesta di una commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Mario Paciolla ... Segnala fanpage.it

morte mario paciolla consiglioConsiglio regionale della Campania: «Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Paciolla» - con il quale si chiede di costituire una commissione parlamentare d'inchiesta per contribuire a fare luce sulle responsabilità relative alla morte del cooperante napoletano, giornalista ed attivista p ... Scrive ilroma.net

A Napoli corteo per Mario Paciolla a 5 anni dalla morte: “Chiediamo ancora verità e giustizia” - Oggi, a 5 anni dalla morte, un corteo a Napoli chiede ancora verità e giustizia, soprattutto dopo ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Morte Mario Paciolla Consiglio