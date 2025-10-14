Morte di Emanuele Scieri definitive le condanne per due ex caporali della Folgore
Sono diventate definitive le condanne dei due ex caporali della Folgore per omicidio volontario in concorso di Emanuele Scier i, il paracadutista di leva morto il 16 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa per un episodio di nonnismo e per un pestaggio da parte di alcuni commilitoni. Il militare morì dopo essere caduto da una torre di asciugatura dei paracadute. La Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dalle difese, contro la sentenza d’appello che aveva ridotto le pene per Alessandro Panella da 26 a 22 anni di carcere, mentre per Luigi Zabara la pena è stata ridotta da 18 a 9 anni e 9 mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
