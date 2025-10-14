Una nuova tragedia in montagna ha scosso l’Alto Adige. Oggi, 14 ottobre, una donna di 42 anni originaria di Bressanone ha perso la vita mentre si trovava in escursione nella zona di Valles, località nel comune di Rio di Pusteria. L’incidente si è verificato durante una gita insieme a un’altra persona, quando la donna sarebbe scivolata e precipitata per circa 100 metri lungo un pendio. Non appena è stato lanciato l’allarme, si sono immediatamente attivate le squadre del Soccorso alpino. I soccorritori di Vandoies, supportati da un elicottero di emergenza, hanno iniziato le ricerche nella zona segnalata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Morta sul colpo”. Il volo spaventoso, per 100 metri: tragedia in Italia, la dinamica agghiacciante