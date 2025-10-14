Morta a 27 anni dopo aver mangiato solo frutta | il dramma dell’influencer Karolina Krzyzak

Aveva 27 anni e si è presentata al Sumberkima Hill Resort a Bali, nel dicembre 2024, richiedendo una villa privata con piscina. Era magrissima ed emaciata: Karolina Krzyzak, influencer polacca e insegnante di yoga, era talmente debole da aver bisogno di essere portata a braccio nella stanza. La sua richiesta era esplicita: durante il soggiorno avrebbe consumato esclusivamente frutta fresca. Nonostante le ripetute proposte di assistenza medica da parte dello staff, preoccupato per le sue condizioni, l’influencer ha sempre rifiutato categoricamente di vedere un dottore. Per tre giorni ha proseguito con la sua dieta restrittiva, fino a quando un’amica che gestiva un caffè vegano nelle vicinanze ha contattato il resort, allarmata dal silenzio di Karolina con cui aveva concordato un incontro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

