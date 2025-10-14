Morta a 23 anni nello schianto | Rabbia e senso di ingiustizia Il sorriso di Asia illumini questo vortice di oscurità
Parla della “rabbia” don Alfio Signorini, parroco di Gandosso. “Rabbia” per quel che è successo ad Asia Curnis, 23 anni, morta sulla provinciale a Bolgare dopo il sorpasso azzardato di un ragazzo, suo coetaneo, che aveva anche bevuto prima di mettersi al volante. Parla della “rabbia” e del “senso di ingiustizia” che “può soffocare”, “privare della gioia e della voglia di vivere”. Parla dei “pensieri tremendi” e delle “tentazioni pericolose” che ne derivano. Lo chiede a gran voce, don Alfio, alle tante persone che martedì pomeriggio riempiono anche il più minuscolo angolo della parrocchiale “Non puntate il dito – ammonisce -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondisci con queste news
È morta Diane Keaton, 79 anni, attrice americana famosa per i suoi ruoli in “Io e Annie”, “Manhattan”, “Il padre della sposa” e “Il club delle prime mogli”. La notizia della morte è stata riportata da People. #news #show #dianekeaton #radiodeejay - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Diane Keaton, l'Annie Hall da Oscar. La nota attrice, produttrice e regista è morta all'età' di 79 anni #ANSA - X Vai su X
Asia Curnis morta nel frontale a 23 anni, il ragazzo del sorpasso positivo all'alcoltest - Il giovane sull'altra auto è ancora in ospedale: livello di ... Lo riporta bergamo.corriere.it
Schianto frontale tra auto a Bolgare: morta una ragazza di 23 anni, altri 4 feriti - Una ragazza di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato questa notte nei pressi di Bolgare (Bergamo) ... Come scrive fanpage.it
Incidente a Bolgare, morta Asia Curnis, 23 anni: il frontale con un'auto in sorpasso, la sorella ferita e la corsa in ospedale - 30 lungo la strada provinciale 91 bis, probabilmente causato da un sorpasso azzardato dell'altra auto. msn.com scrive