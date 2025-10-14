Parla della “rabbia” don Alfio Signorini, parroco di Gandosso. “Rabbia” per quel che è successo ad Asia Curnis, 23 anni, morta sulla provinciale a Bolgare dopo il sorpasso azzardato di un ragazzo, suo coetaneo, che aveva anche bevuto prima di mettersi al volante. Parla della “rabbia” e del “senso di ingiustizia” che “può soffocare”, “privare della gioia e della voglia di vivere”. Parla dei “pensieri tremendi” e delle “tentazioni pericolose” che ne derivano. Lo chiede a gran voce, don Alfio, alle tante persone che martedì pomeriggio riempiono anche il più minuscolo angolo della parrocchiale “Non puntate il dito – ammonisce -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Morta a 23 anni nello schianto: "Rabbia e senso di ingiustizia. Il sorriso di Asia illumini questo vortice di oscurità"