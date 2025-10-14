Morbillo casi record negli Stati Uniti | oltre 150 bambini in quarantena Bassetti | Tornati agli anni ‘70

Negli Stati Uniti i casi di morbillo hanno raggiunto livelli record, con oltre 1.560 contagi confermati. In Carolina del Sud, più di 150 studenti non vaccinati sono stati messi in quarantena. Per l’infettivologo Matteo Bassetti è il segnale di un passo indietro nella lotta a una malattia altamente contagiosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

