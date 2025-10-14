Morandi le richieste dei pm | Castellucci come lord Voldemort condannatelo a 18 anni e 6 mesi

Il pm Walter Cotugno chiude la requisitoria durata mesi per il crollo del ponte. Egle Possetti, portavoce del comitato parenti vittime: “Frastornati e soddisfatti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Morandi, le richieste dei pm: “Castellucci come lord Voldemort, condannatelo a 18 anni e 6 mesi”

