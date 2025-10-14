Morandi i pm chiedono 18 anni e mezzo per l’ex ad Castellucci

Una richiesta di pena che pesa come un macigno riporta al centro della scena il crollo del 14 agosto 2018 e le sue 43 vite spezzate. Oggi la Procura di Genova ha chiesto 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, con un atto destinato a lasciare il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Morandi, i pm chiedono 18 anni e mezzo per l’ex ad Castellucci

Approfondisci con queste news

Processo Morandi, i giorni cruciali: i pm chiedono la condanna per Castellucci e gli altri imputati Vai su X

Processo per il #crollo del ponte #Morandi: pm chiede 18 anni e 6 mesi per l'ex Ad di #Autostrade - facebook.com Vai su Facebook

Crollo ponte Morandi, i pm chiedono più di 18 anni di carcere per l’ex manager di Autostrade Giovanni Castellucci - Nel lungo e doloroso cammino giudiziario per accertare le responsabilità del crollo del ponte Morandi, è arrivata una svolta decisiva. thesocialpost.it scrive

Ponte Morandi: il pm, condannare l'ex Ad Castellucci a 18 anni e mezzo di carcere - L'ex top manager non ha assistito alla richiesta dal carcere di Opera dove è detenuto dopo la condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino ... Lo riporta msn.com

Ponte Morandi: la Procura chiede 18 anni e 6 mesi per l'ex Ad di Autostrade Castellucci - Condannare l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci a 18 anni e sei mesi. Secondo ansa.it