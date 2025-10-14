Monza stretta nella morsa dello smog | da oggi scattano le misure anti inquinamento
L’aria è irrespirabile e a Monza da oggi, martedì 14 ottobre, scattano le misure anti smog. I dati pubblicati ieri dall’Agenzia regionale protezione ambiente hanno certificato il superamento consecutivo del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nei giorni precedenti. Un limite. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Monza stretta nella morsa dello smog: da domani scattano le misure anti inquinamento https://ift.tt/9nNEHXV https://ift.tt/kvf3EaI - X Vai su X
Oggi m’hanno ciulato la bici» dice di sabato pomeriggio il barista dell’unico bar della stazione ferroviaria di Monza rimasta ferma, tant’è piccola e stretta, al 1800 quando il Regno Lombardo-Veneto inaugurò la Milano-Monza, seconda gloriosa tratta d’Italia, pe - facebook.com Vai su Facebook