Montecitorio quel bancone vergognoso #lafotodeilettori
Un «bancone» improvvisato con quel che resta delle coppette di gelato e dei bicchieri pieni di bibite e cappuccini. È quello che Maurizio, affezionato lettore, ha visto e fotografato sul ii davanzale di una finestra davanti Montecitorio. «Stavo attraversando la piazza quando sono rimasto colpito dalla robaccia lasciata dai turisti a pochi passi dai palazzi del potere. Che vergogna!», scrive. Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906. 🔗 Leggi su Iltempo.it
