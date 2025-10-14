Montecitorio quel bancone vergognoso #lafotodeilettori

Iltempo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un «bancone» improvvisato con quel che resta delle coppette di gelato e dei bicchieri pieni di bibite e cappuccini. È quello che Maurizio, affezionato lettore, ha visto e fotografato sul ii davanzale di una finestra davanti Montecitorio. «Stavo attraversando la piazza quando sono rimasto colpito dalla robaccia lasciata dai turisti a pochi passi dai palazzi del potere. Che vergogna!», scrive. Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906. 🔗 Leggi su Iltempo.it

montecitorio quel bancone vergognoso lafotodeilettori

© Iltempo.it - Montecitorio, quel "bancone" vergognoso #lafotodeilettori

Approfondisci con queste news

montecitorio quel bancone vergognosoMontecitorio, quel "bancone" vergognoso #lafotodeilettori - Un «bancone» improvvisato con quel che resta delle coppette di gelato e dei bicchieri pieni di bibite e cappuccini. Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Montecitorio Quel Bancone Vergognoso