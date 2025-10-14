Monster – Stagione 4 | conferma cast e tutto quello che sappiamo

La serie antologica Monster di Netflix, creata da Ryan Murphy, ha già pubblicato tre stagioni e una quarta è in arrivo. Il produttore Ryan Murphy ha perfezionato il formato antologico con le serie American Horror Story e American Crime Story. Tuttavia, la serie Monster è diventata rapidamente una delle più popolari e controverse. La terza stagione ha seguito lo schema delle due precedenti, con le recensioni di Monster: The Ed Gein Story fortemente divise. I critici condannano gli episodi come inutilmente grotteschi e sensazionalistici. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

