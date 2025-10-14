Monster 4 | Ryan Murphy porta sullo schermo la storia di Lizzie Borden

Mentre Monster: La Storia di Ed Gein continua a dominare la classifica delle serie più viste su Netflix, è stato confermato il quarto capitolo della serie monografica ideata da Ryan Murphy e Ian Brennan. Per la prima volta, questa stagione avrà come protagonista una donna, pur mantenendo un filo di quel mostro inquietante incarnato da Ed Gein. Charlie Hunnam, già interprete dell’assassino che ha ispirato la figura di Norman Bates, sarà presente anche nella quarta stagione. Tuttavia, il ruolo principale sarà affidato alla venticinquenne Ella Beatty, scoperta da Murphy durante le riprese di Feud: Capote vs. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Monster 4: Ryan Murphy porta sullo schermo la storia di Lizzie Borden

Altri contenuti sullo stesso argomento

Appena sbarcata su Netflix, la terza stagione di Monster ha conquistato senza rivali il primo posto tra le serie più viste in Italia, e si conferma anche oggi. Il pubblico ha accolto con entusiasmo il ritorno dell’antologia firmata da Ryan Murphy, trasformando l’us - facebook.com Vai su Facebook

Monster – Stagione 4: conferma, cast e tutto quello che sappiamo - La serie antologica Monster di Netflix, creata da Ryan Murphy, ha già pubblicato tre stagioni e una quarta è in arrivo. Da cinefilos.it

Monster 4: nella quarta stagione arriva Lizzie Borden, la prima assassina donna della saga - Ryan Murphy cambia le regole di Monster: dopo Dahmer, i Menendez e Ed Gein, la nuova stagione sarà dedicata a Lizzie Borden, la prima assassina donna ... Riporta alfemminile.com

Monster 4 racconterà la storia di Lizzie Borden, al centro di un caso macabro dell'Ottocento - Prendi una famiglia benestante, aggiungi 2 omicidi e l'ipotesi che ci fosse di mezzo un'ascia, e una donna a impugnarla, e il caso goth per Monster 4 è servito ... Da gqitalia.it