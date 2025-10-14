Monster 4 | Ryan Murphy porta sullo schermo la storia di Lizzie Borden

Mentre Monster: La Storia di Ed Gein continua a dominare la classifica delle serie più viste su Netflix, è stato confermato il quarto capitolo della serie monografica ideata da Ryan Murphy e Ian Brennan. Per la prima volta, questa stagione avrà come protagonista una donna, pur mantenendo un filo di quel mostro inquietante incarnato da Ed Gein. Charlie Hunnam, già interprete dell’assassino che ha ispirato la figura di Norman Bates, sarà presente anche nella quarta stagione. Tuttavia, il ruolo principale sarà affidato alla venticinquenne Ella Beatty, scoperta da Murphy durante le riprese di Feud: Capote vs. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

