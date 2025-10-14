Mondiali ISSF da domani il Trap protagonista ad Atene

De Filippis, Fabbrizi e Pellielo guidano gli azzurri in Grecia, con le finali in programma venerdì 17 ottobre. In pedana anche Stanco, Iezzi e la debuttante Panza. Archiviato lo Skeet, il Mondiale ISSF 2025 entra nel vivo con le gare di Trap, la specialità regina del tiro a volo, in scena al Malakasa Shooting Range di Atene. Dopo le sessioni di allenamento ufficiali, gli azzurri del Direttore Tecnico Marco Conti sono pronti a inseguire i titoli iridati. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

