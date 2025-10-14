Mondiali 2026 l’Italia vede i playoff | incroci possibili regole e date del sorteggio
A poche ore da Italia–Israele (oggi, martedì 14 ottobre ), la Nazionale di Gennaro Gattuso prepara il piano B: gli spareggi che assegnano gli ultimi pass per i Mondiali 2026 (USA, Messico, Canada). La qualificazione diretta resta appesa al risultato della Norvegia (che deve inciampare con l’Estonia e poi perdere lo scontro diretto con gli Azzurri), ma lo scenario più realistico porta ai playoff. Come funzionano gli spareggi. Accedono le seconde classificate di tutti i gironi europei.. Si aggiungono le quattro migliori della Nations League 202425 non ancora qualificate.. Sorteggio il 21 novembre con fasce: l’Italia, se chiude seconda nel gruppo I, entrerà in prima fascia e in semifinale incrocerà una squadra dell’ urna 4 (una delle quattro provenienti dalla Nations). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
