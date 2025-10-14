Mondiali 2026 Italia-Israele 3-0 | azzurri matematicamente ai playoff

Udine, 14 ottobre 2025 - Quando di mezzo c'è Israele lo sport rischia di passare in secondo piano. Nella tensione di Udine, dentro e fuori dal Bluenergy Stadium, l' Italia prova a blindare almeno i playoff verso i Mondiali 2026 nel contesto di un Gruppo I che per la prima piazza, l'unica valida a condurre direttamente alla rassegna che si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico, vede la Norvegia leader ormai quasi irraggiungibile. L'uomo buono per raggiungere la missione è Retegui, che chiude un primo tempo tutt'altro che entusiasmante su entrambi i fronti trasformando un rigore guadagnato in prima persona con un fallo subito da Baltaxa: stavolta, a differenza di sabato scorso contro l' Estonia, l'ex Atalanta non sbaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiali 2026, Italia-Israele 3-0: azzurri matematicamente ai playoff

