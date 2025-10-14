Mondiali 2026 ipotesi 30 convocati | la Fifa valuta l’aumento delle liste

Una nuova idea sta prendendo forma nelle stanze della Fifa. Un’idea che, qualora divenisse realtà, potrebbe cambiare definitivamente la disponibilità di materiale umano per tutte le Nazionali. Ne ha parlato Mundo Deportivo. Fifa, idea 30 convocati per i Mondiali 2026: i dettagli. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, la Fifa starebbe valutando una modifica storica in vista dei Mondiali che si disputeranno l’anno prossimo. Attualmente, i commissari tecnici possono convocare un massimo di 26 giocatori per le competizioni internazionali, ma l’organo del calcio mondiale starebbe considerando di aumentare questo limite fino a 30 atleti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

