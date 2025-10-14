Mondiali 2026 ipotesi 30 convocati | la Fifa valuta l’aumento delle liste
Una nuova idea sta prendendo forma nelle stanze della Fifa. Un’idea che, qualora divenisse realtà, potrebbe cambiare definitivamente la disponibilità di materiale umano per tutte le Nazionali. Ne ha parlato Mundo Deportivo. Fifa, idea 30 convocati per i Mondiali 2026: i dettagli. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, la Fifa starebbe valutando una modifica storica in vista dei Mondiali che si disputeranno l’anno prossimo. Attualmente, i commissari tecnici possono convocare un massimo di 26 giocatori per le competizioni internazionali, ma l’organo del calcio mondiale starebbe considerando di aumentare questo limite fino a 30 atleti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Playoff Mondiali 2026, come funzionano, con chi giocherà l'Italia? Tutte le possibili combinazioni Per gli azzurri di Gattuso c'è anche l'ipotesi di una rivincita con la Macedonia del Nord in semifinale - facebook.com Vai su Facebook
Playoff Mondiali 2026, come funzionano, con chi giocherà l'Italia? Tutte le possibili combinazioni Per gli azzurri di Gattuso c'è anche l'ipotesi di una rivincita con la Macedonia del Nord in semifinale - X Vai su X
Qualificazioni Mondiali 2026, le probabili formazioni di Italia-Israele - 2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Tonali, Cristante, Barella, Dimarco; Retegui, Raspadori. Da msn.com
Playoff Mondiali 2026, come funzionano, con chi giocherà l’Italia? Tutte le possibili combinazioni - 0 contro Israele, è ormai quasi certo che la nazionale di calcio dell'Italia, se vorrà qualificarsi ai Mondiali ... Come scrive msn.com
Spagna, non solo Eurovision: ipotesi ritiro dai Mondiali 2026 se si qualifica Israele - Dopo la netta presa di posizione del governo iberico, che ha deciso di non presentarsi all'Eurovision 2025 vista la partecizione del Paese in ... Segnala adnkronos.com