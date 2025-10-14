Mondiali 2026 ipotesi 30 convocati | la Fifa valuta l’aumento delle liste

Ilnapolista.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova idea sta prendendo forma nelle stanze della Fifa. Un’idea che, qualora divenisse realtà, potrebbe cambiare definitivamente la disponibilità di materiale umano per tutte le Nazionali. Ne ha parlato Mundo Deportivo. Fifa, idea 30 convocati per i Mondiali 2026: i dettagli. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, la Fifa starebbe valutando una modifica storica in vista dei Mondiali che si disputeranno l’anno prossimo. Attualmente, i commissari tecnici possono convocare un massimo di 26 giocatori per le competizioni internazionali, ma l’organo del calcio mondiale starebbe considerando di aumentare questo limite fino a 30 atleti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

mondiali 2026 ipotesi 30 convocati la fifa valuta l8217aumento delle liste

© Ilnapolista.it - Mondiali 2026, ipotesi 30 convocati: la Fifa valuta l’aumento delle liste

Altri contenuti sullo stesso argomento

mondiali 2026 ipotesi 30Qualificazioni Mondiali 2026, le probabili formazioni di Italia-Israele - 2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Tonali, Cristante, Barella, Dimarco; Retegui, Raspadori. Da msn.com

mondiali 2026 ipotesi 30Playoff Mondiali 2026, come funzionano, con chi giocherà l’Italia? Tutte le possibili combinazioni - 0 contro Israele, è ormai quasi certo che la nazionale di calcio dell'Italia, se vorrà qualificarsi ai Mondiali ... Come scrive msn.com

Spagna, non solo Eurovision: ipotesi ritiro dai Mondiali 2026 se si qualifica Israele - Dopo la netta presa di posizione del governo iberico, che ha deciso di non presentarsi all'Eurovision 2025 vista la partecizione del Paese in ... Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Mondiali 2026 Ipotesi 30