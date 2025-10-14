Mondiale 2026 la favola di Capo Verde e di Roberto Lopes grazie a LinkedIn
Tra le sorprese più grandi delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 c’è senza dubbio Capo Verde. Il piccolo Paese diviso in isole a Ovest dell’Africa è a una vittoria dal fare la storia. In vetta al Gruppo D con 19 punti, è davanti al Camerun fermo a 15 a due giornate dalla fine. Per la rosa allenata da Bubista, è sufficiente vincere contro Libia o Eswatini per staccare il biglietto per Stati Uniti, Messico e Canada. Composta quasi solamente da giocatori di origine portoghese, a emergere nelle ultime ore è il caso di Roberto Lopes. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FIFA (@fifa) Tra i protagonisti di questa impresa c’è Roberto Lopes, 33 anni, difensore nato a Dublino da madre irlandese e padre capoverdiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
