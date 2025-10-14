LA VALLETTA BRIANZA – “Speriamo di tornare presto a casa”. La casa, per quell’anziana suora di clausura minuta e gentile, è il Monastero della Bernaga a Perego della Valletta Brianza, che sabato sera un incendio ha completamente distrutto in pochi minuti. È lì infatti che lei, come molte consorelle, ha trascorso la maggior parte della sua vita, da quando, giovanissima, ha professato i voti seconda l’antica regola ed è diventata una delle Romite Ambrosiane dell’ordine di Sant’Ambrogio ad nemus. Incendio al Monastero della Bernaga, la visita di monsignor Delpini: “Distrutto un grande patrimonio, ma le monache sono salve” Le volte che ha lasciato quel luogo si contano sulle dita di due mani: le votazioni per le elezioni, mai saltate, con il viaggio in pulmino alle 7 per arrivate per prima ai seggi; qualche visita medica ed esame in ospedale; e poi appunto sabato sera, quando, insieme alle altre monache, ha dovuto interrompere la recita del rosario per pace in diretta tv con il papa per scappare fuori e salvarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monastero di Bernaga distrutto e suore sfollate: “Siamo una famiglia, vorremmo continuare a restare unite”