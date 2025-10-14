La Valletta Brianza (Lecco), 14 ottobre 2025 – Tutti gli impianti erano a norma e il monastero era dotato di estintori e idranti. L'incendio si è però propagato troppo in fretta per poterlo circoscrivere. Una monaca in realtà ha anche provato a secchiate d'acqua a contenere le fiamme che imperversavano nel locale in cui probabilmente ha avuto origine il rogo, ma è stato ovviamente completamente inutile. Nemmeno se fossero stati presenti in posto dei vigili del fuoco, sarebbero stati in grado di arginare quell'inferno. L’incendio si è sviluppato in pochi minuti, partendo dai piani superiori dell’edificio, dove si trovavano soprattutto gli alloggi delle suore di clausura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monastero della Bernaga, cosa ha scatenato l’incendio? Impianti a norma, si indaga sulle cause