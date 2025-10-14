Monaldi più trapianti di cuore | già quasi raggiunto il totale dello scorso anno

All’ospedale Monaldi sono già 19 i trapianti di cuore eseguiti dall’inizio dell’anno, a un passo dal totale di 20 interventi realizzati nell’intero 2024. Il ritmo è cresciuto grazie alla nuova organizzazione voluta dalla direzione generale guidata da Anna Iervolino, che punta a un’ulteriore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

