Momenti di complicità e serenità Lontani da impegni professionali

D iletta Leotta e Loris Karius hanno sfruttato la pausa calcistica per una breve vacanza romantica sul lago di Como, lontani dagli impegni professionali che li tengono spesso separati tra Italia e estero. La coppia ha scelto questo angolo d’Italia per ricaricare le energie in un contesto di lusso e privacy. Diletta Leotta, elegante sirena: il look per la prima puntata de “La Talpa” X Leggi anche › Diletta Leotta ricorda la prima volta di Loris Karius in Sicilia: «Si è chiuso in camera a chiave» Diletta Leotta si rilassa sul Lago di Como con Karius. La conduttrice televisiva e il portiere tedesco, genitori della piccola Aria, vivono una relazione a distanza a causa dei rispettivi lavori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

