Luca Minucci (foto), candidato al consiglio regionale della Toscana per Fratelli d’Italia, è il consigliere più votato in tutta la provincia di Grosseto e il primo, per preferenze personali, all’interno del centrodestra maremmano. Un risultato significativo, che certifica non solo la sua forza elettorale ma anche il crescente radicamento del partito guidato da Giorgia Meloni nel territorio. "Son soddisfatto del risultato ottenuto, sia a livello personale sia per il dato complessivo di Fratelli d’Italia in provincia – dichiara Minucci –. Il nostro partito ha dimostrato di avere una presenza sempre più solida e credibile, confermandosi come punto di riferimento per tanti cittadini grossetani che condividono i nostri valori, le nostre battaglie e il nostro modo di fare politica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Molto soddisfatto. Consolidamento"