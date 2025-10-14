Molte fedi Paolo Cevoli e teatro | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Molte Fedi al Palamonti, Paolo Cevoli in scena a Treviglio, lo spettacolo “Artabàn. La leggenda del quarto Re Mago” a Bottanuco e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 14 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 20.45 al Palamonti, a Bergamo, si terrà un incontro dal titolo “Per amore del mondo”. Interverrà Laura Boella, già professoressa ordinaria di Filosofia morale e di Etica dell’ambiente all’Università Statale di Milano. L’iniziativa rientra nel programma di “Molte fedi sotto lo stesso cielo”. Ingresso con prenotazione. PROVINCIA Sino al 19 ottobre alla chiesa vecchia di Almè sarà allestita una mostra di Giovanni Scarpellini dal titolo “Dipinti e sculture”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

