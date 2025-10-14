Molotov e gas il piano dei fratelli Ramponi asserragliati | cosa è successo a Castel D’Azzano

Le fiamme e le macerie. I giubbotti antiproiettili anneriti in mezzo al prato e le bottiglie molotov esposte sul tetto da settimane. Maria Luisa, Dino e Franco Ramponi vivevano in un casolare fatiscente a Castel D’Azzano, nel Veronese, senza l’allaccio della corrente elettrica, e con una sentenza di sfratto che pendeva sulle loro teste da almeno un anno. I tre sostenevano di essere vittime di un inganno: la firma del prestito non è la nostra, è stata contraffatta. Eppure sia i campi che la casa erano sotto ipoteca. E col tempo l’iter aveva portato alla decisione di esproprio. Da lì, un primo tentativo di sfratto e diversi avvisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Molotov e gas, il “piano” dei fratelli Ramponi asserragliati: cosa è successo a Castel D’Azzano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lonigro Fruit. Molotov Cocktail Piano · Let Down. A volte le parole non bastano. Ci sono momenti in cui l’unica cosa che riesci a dire è grazie. Grazie per ogni messaggio, ogni abbraccio, ogni commento pieno d’amore che è arrivato dopo la puntata di Boss in I - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione, tre carabinieri morti e 15 feriti: fermati fratelli e sorella. Lo sfratto, le minacce, la molotov per innescare lo scoppio - Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata alle 3. Lo riporta msn.com

Carabinieri morti nell'esplosione a Castel d'Azzano, 3 fratelli l'avrebbero provocata per fermare uno sgombero - Tre fratelli avrebbero causato l'esplosione del casolare di Castel d'Azzano per bloccare lo sgombero: un metodo minacciato già in due occasioni ... Come scrive virgilio.it

Esplosione nel Veronese,in casa varie bombole di gas e molotov - Bombole di gas e quel che resta di molotov sono state rinvenute nella casa colonica esplosa a Castel d'Azzano, nel veronese. msn.com scrive