Molina Juve ipotesi sempre calda | mediazioni già al lavoro per convincere l’argentino ad accettare la proposta dei bianconeri! Gli aggiornamenti

14 ott 2025

Molina Juve, si riaccende la pista per il campione del mondo: gioca poco nell’Atletico Madrid e vuole partire, i bianconeri preparano l’affondo. Un vecchio pallino che torna prepotentemente di moda, un’occasione di mercato che si fa improvvisamente concreta. Il calciomercato Juve  ha individuato il suo obiettivo numero uno per rinforzare la fascia destra e, secondo le ultime indiscrezioni riportate da  La Gazzetta dello Sport, è pronta a sferrare l’assalto già a gennaio. Nel mirino c’è  Nahuel Molina, campione del mondo argentino dell’ Atletico Madrid, un giocatore che la  Juve  segue da tempo e che ora potrebbe arrivare a condizioni vantaggiose. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

