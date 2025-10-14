Molina alla Juve | l’Atletico Madrid non fa sconti fissato il prezzo per lasciar partire il terzino argentino! Cosa può succedere in vista di gennaio

Molina alla Juve: l’Atletico Madrid ha fissato il prezzo per lasciar partire il terzino argentino! Cosa potrebbe accadere in vista di gennaio. Un muro da 20 milioni di euro, nessuna intenzione di fare sconti. La strada che porta a Nahuel Molina si fa in salita per il calciomercato Juve. Come riportato dal QS, l’Atletico Madrid ha fissato il prezzo per il terzino argentino e non sembra disposto a trattare, complicando i piani della dirigenza bianconera per il mercato di gennaio. L’Atlético fa muro: niente prestito, servono 20 milioni. La Signora aveva individuato nell’ex Udinese il profilo ideale per rinforzare la fascia destra, ma si è scontrata con la fermezza dei Colchoneros. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Molina alla Juve: l’Atletico Madrid non fa sconti, fissato il prezzo per lasciar partire il terzino argentino! Cosa può succedere in vista di gennaio

