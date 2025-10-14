Modernissimo Bologna stella del cinema
Com’è lavorare con Wes Anderson? Una domanda cui forse qui a Bologna nessuno saprebbe rispondere, a meno che non abbia lavorato con il regista texano in un film, ma forse c’è chi potrebbe dire qualcosa su come sia collaborare con Anderson, invitarlo e averlo spesso ospite nel proprio cinema. Qualcuno come il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli, che nell’ultimo episodio di ’Supernova’, il podcast di Alessandro Cattelan per Chora Media, viene citato da Jeff Goldblum come un "pal" di Wes Anderson "un amico che gestisce un cinema storico a Bologna, uno storico e cinefilo incredibile che insegna a Wes Anderson un sacco di cose sul cinema". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
#weekend in Cineteca DOMENICA MATINÉE: PROIEZIONE + COLAZIONE Domenica 12 ottobre - Cinema Modernissimo / Cinema Lumière https://cinetecadibologna.it/programmazione/rassegna/domenica-matinee/ • ore 10, Cinema Lumière - con colazione
Bologna, il blitz dei lavoratori della cultura al cinema Modernissimo contro il Comune: «Servono assunzioni, basta esternalizzare»
Modernissimo, Bologna stella del cinema - E da oggi parte la rassegna sulla pioniera del grande schermo Elvira Notari
Modernissimo, il bar aperto dalla mattina alla sera. Con la Cinebox per chi pranza davanti a un film - All'aperitivo drink ispirati ai personaggi della settima arte BOLOGNA – Con l'avvio della nuova stagione cinematografica, il Caffè Pathé, il bistrot del Modernissimo
A Bologna intesa Modernissimo-Cgil salva il Cinema in piazza - La Modernissimo srl, società che gestisce i cinema della Cineteca di Bologna, ha firmato un accordo in tre punti con la Slc Cgil.