modernissimo bologna stella del cinema

Com’è lavorare con Wes Anderson? Una domanda cui forse qui a Bologna nessuno saprebbe rispondere, a meno che non abbia lavorato con il regista texano in un film, ma forse c’è chi potrebbe dire qualcosa su come sia collaborare con Anderson, invitarlo e averlo spesso ospite nel proprio cinema. Qualcuno come il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli, che nell’ultimo episodio di ’Supernova’, il podcast di Alessandro Cattelan per Chora Media, viene citato da Jeff Goldblum come un "pal" di Wes Anderson "un amico che gestisce un cinema storico a Bologna, uno storico e cinefilo incredibile che insegna a Wes Anderson un sacco di cose sul cinema". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

