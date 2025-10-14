Modena settima edizione di SEMI | intelligenza culturale al centro

Milano, 14 ott. (Askanews) - Si è tenuta a Modena la settima edizione di S.E.M.I. acronimo di Storie di Eccellenza, Merito e Innovazione, iniziativa organizzata da Cultura Italiae, un format che cerca di mettere a confronto personalità di alto profilo e di campi diversi sulla questione della cultura come "motore del contemporaneo". L'edizione di quest'anno era dedicata all'Intelligenza artificiale, con una chiara presa di posizione fin dal titolo: "Non va temuta, ma solo se controllata dall'intelligenza culturale". "Cultura Italiae - ha detto il presidente Angelo Argento - fa questo, cerca di raccontare al Paese la bellezza della nostra attività dal punto di vista della cultura, della creatività e per questo stiamo qui e parliamo di intelligenza culturale perché per noi l'intelligenza culturale è la sintesi tra quella naturale, umana e l'intelligenza artificiale, di cui non bisogna avere paura, ma bisogna avere il coraggio e la forza di utilizzarla come l'uomo ha sempre fatto con tutto ciò che ha inventato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

