Modena capitale dell' animazione contemporanea ecco il 24FRAME Future Film Fest 2025
Dopo il successo delle date di Bologna, il grande cinema d’animazione indipendente torna protagonista a Modena dal 17 al 19 ottobre con la seconda tappa del 24FRAME Future Film Fest 2025. Il Festival, prodotto da Rete DOC e guidato dalla direttrice artistica Giulietta Fara, porta in città il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
#Modena si accende di sport ed emozioni! DOMANI (Venerdì 3 ottobre), presso La Fratellanza 1874, arriva Modena Sportalk, il festival che trasforma la città nella capitale della comunicazione sportiva. Un evento imperdibile con ospiti d’eccezione: #Feder - facebook.com Vai su Facebook
Sarà Modena la Capitale italiana del volontariato 2026 - Il 2026, proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come “Anno Internazionale dei volontari per lo sviluppo sostenibile“, sarà un anno particolarmente significativo per dare visibilità al ... Scrive vita.it
Modena capitale del volontariato 2026 - È questo il risultato del bando annuale promosso da Csvnet, l'associazione nazionale dei 49 Centri di servizio per il volontariato (Csv) in ... Segnala corriere.it
Modena sarà la Capitale italiana del volontariato 2026 - Il prossimo anno sarà anche quello in cui Modena raccoglierà il testimone da Palermo quale Capitale ... Secondo avvenire.it