Modà sono pronti a tornare con “La Notte dei Romantici – Il Tour”, al via tra meno di due settimane. Milano, 14 ottobre 2025. Dopo il successo delle due date estive di Milano e Cagliari, che hanno celebrato oltre vent’anni di carriera, i Modà sono pronti a tornare con “La Notte dei Romantici – Il Tour”, al via tra meno di due settimane. Un nuovo viaggio live per festeggiare insieme al pubblico la lunga storia della band milanese. Già sold out le tappe di Padova, Roma e Bari, con nuove date aggiunte a Padova, Milano e Bari. Durante questi live nei principali palazzetti italiani il pubblico potrà festeggiare insieme a Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) la lunga storia della band milanese compreso l’ultimo singolo “COME HAI SEMPRE FATTO”, una delle 8 tracce inedite che fanno parte dell’ultimo album dei MODA’ “8 canzoni” (pubblicato in occasione dell’ultimo festival di Sanremo). 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Modà in “La Notte dei Romantici – Il Tour”, le date